Rodovias de São Paulo registram tráfego tranquilo hoje

No Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, em direção ao oeste do Estado, o trânsito de veículos é normal. A concessionária Viaoeste estima que cerca de 490 mil veículos devem circular pelo sistema neste feriado. Na Anhanguera-Bandeirantes, que leva o motorista para o norte do Estado, 370 mil veículos trafegaram pelo sistema de quinta-feira até às 11 horas de hoje, informa a concessionária Autoban. Pelas rodovias federais que passam pelo Estado - Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt - o motorista também não encontra dificuldades para se deslocar.

A assessoria de imprensa da Secretaria dos Transportes do Estado informa que um balanço dos acidentes nas rodovias paulistas neste feriado será divulgado na manhã de segunda-feira, dia 5. A Autoban é uma das únicas a apresentar resultado parcial: até o momento, ocorreram 41 acidentes no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com 22 pessoas feridas e duas mortes.

A assessoria da concessionária Ecopistas, que administra a Rodovia Ayrton Senna, informa que na manhã de hoje, por volta de 6h40, um atropelamento provocou a morte de duas pessoas, na altura do km 41, na região de Itaquaquecetuba, na pista sentido Capital. Conforme informou a assessoria, não houve congestionamento porque o trânsito de veículos era fraco no momento do acidente. A perícia deixou o local por volta das 11h40 e os corpos foram retirados, mas a identidade das vítimas não foi informada.

Aeroportos

Com relação à situação nos aeroportos do País, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informa em seu site, atualizado às 12 horas, que dos 848 voos domésticos programados para hoje no País, 42 (5%) estavam atrasados e 203 (23,9%) foram cancelados. Quanto aos voos internacionais, 78 estavam programados para este sábado, dos quais 7 (9%) estão atrasados e 5 (6,4%) foram cancelados.