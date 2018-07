Rodovias de São Paulo têm movimento tranquilo

Nas estradas que ligam a capital ao interior, o movimento também é tranquilo. Quem circula pelas rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera ou Ayrton Senna encontra trânsito normal nos dois sentidos, sem pontos de lentidão.

O movimento na rodovia dos Bandeirantes também vai bem, com congestionamento apenas na altura do km 16, sentido capital. No restante da rodovia, nos dois sentidos, o motorista encontra tempo bom e tráfego normal.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há dois pontos de lentidão no sentido Rio. O primeiro está entre os km 164 e 161, próximo a Jacareí, reflexo de um acidente. O outro trecho de tráfego lento é próximo a Nova Iguaçu, na altura do km 179, devido a obras na pista. No sentido São Paulo, o trânsito é normal, de acordo com a concessionária.