Rodovias de São Paulo têm tráfego bom no feriado Os motoristas que iniciaram viagem na manhã de hoje, feriado do Dia da Consciência Negra, para o litoral ou para o interior do Estado de São Paulo, encontravam tráfego tranqüilo em todas as rodovias. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Sistema Anchieta-Imigrantes seguia com trânsito bom, sem pontos de paradas, assim como as rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz e Ayrton Senna. A Rodovia Presidente Dutra apresentava um ponto de lentidão por volta das 7h30, devido a um engavetamento entre quatro veículos de passeio. A concessionária NovaDutra não tinha informações sobre feridos. O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na altura do km 158 da pista sentido São Paulo, região de Jacareí. A interdição de uma faixa da pista, já liberada, causou um quilômetro de trânsito lento. Para quem seguia para o interior de São Paulo, a situação era a mesma nas principais rodovias. Os Sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo Tavares apresentavam tráfego normal. Nas estradas federais, como a Fernão Dias, o tráfego também fluía tranqüilamente. Um acidente na Régis Bittencourt, às 6 horas, entre um carro e uma moto, deixou dois feridos e interditou uma faixa da pista sentido São Paulo, na região de Taboão da Serra. A pista foi liberada e o trânsito estava normal. Não havia registro de ocorrências nas estradas e a visibilidade era boa, com tempo bom em todas as rodovias, segundo as concessionárias e as polícias rodoviárias federal e estadual.