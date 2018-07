Rodovias de São Paulo têm trânsito bom hoje O tráfego de veículos é bom na tarde de hoje nas principais estradas estaduais e federais que atravessam o Estado de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária e das concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, com as pistas sul da Anchieta e Imigrantes operando em direção ao litoral e as pistas norte das mesmas rodovias no sentido da capital. A situação também é tranquila nas litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni.