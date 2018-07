Rodovias de SP apresentam lentidão

Na Rodovia Anchieta, há lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5 x 5, no qual as pistas sul das rodovias dão acesso ao litoral e as pistas norte, à capital.

A Via Dutra tem lentidão de 1 km na chegada à capital, na pista lateral, devido ao excesso de veículos; mesma razão da lentidão no sentido interior da Rodovia Castello Branco, do km 25 ao km 26.

Nas rodovias Mogi-Bertioga e Tamoios, o trânsito é intenso, mas não há pontos de retenção. Nas demais rodovias, segundo a Polícia Rodoviária e as concessionárias, o tráfego é normal.