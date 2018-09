Rodovias de SP apresentam lentidão e trânsito intenso

A pista marginal da Dutra tem congestionamento entre o quilômetro 228 e o 223, no sentido Rio de Janeiro. A pista expressa está com trânsito ruim do quilômetro 224 ao 217, próximo a Guarulhos, na Grande São Paulo, também no sentido Rio.

Na pista marginal, há morosidade entre o quilômetro 214 e o 221, no sentido capital paulista. Em Jacareí, sentido Rio, o trânsito fica ruim entre o quilômetro 158 e o 156. Em São José dos Campos, no sentido São Paulo, a morosidade vai do quilômetro 143 ao 147.

A Via Anchieta está com lentidão do quilômetro 53 ao 55, sentido litoral. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com lentidão do 262 ao 270, sentido Cubatão. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 7x3. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e sul da Imigrantes e pela norte da Anchieta. A subida é feita pela pista norte da Imigrantes.

Bandeirantes

A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego ruim entre o quilômetro 24 ao 27 e do 89 ao 91, no sentido interior. O movimento na Via Anhanguera é intenso neste início de noite, com ponto de parada entre o quilômetro 57 e o 67, em Jundiaí.

A Castelo Branco registra morosidade entre o quilômetro 19 e o 24, sentido interior. Na direção contrária, a lentidão vai do quilômetro 23 ao 22. A Raposo Tavares tem morosidade do 98 ao 99, sentido capital paulista.

O tráfego na rodovia Régis Bittencourt é normal no sentido São Paulo. Em direção a Curitiba há três quilômetros de lentidão, entre o quilômetro 333 e o 336, região de Juquitiba. Ainda no sentido capital paranaense, o acostamento está liberado para o fluxo de veículos do quilômetro 336 ao 337, trecho da Serra do Cafezal. Na rodovia Fernão Dias, o movimento é intenso mas sem ponto de parada nos dois sentidos.