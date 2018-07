Rodovias de SP apresentam lentidão na volta do feriado

Na Rodovia Castello Branco, sentido capital, o tráfego estava lento do km 41 ao km 69, próximo de Itapevi, e do km 30 ao km 35, na região de Barueri. Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a estrada, a justificativa é o excesso de veículos.

Na Rodovia dos Bandeirantes, também no sentido interior-capital, o tráfego intenso congestionava o trecho entre o km 58 e o km 66, perto de Jundiaí, de acordo com a concessionária Autoban. Na Rodovia Anhanguera, o tráfego estava lento do km 60 ao km 62, também perto de Jundiaí.

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, havia congestionamento no sentido Rio de Janeiro, do km 288 ao km 289 - perto de Barra Mansa (RJ) - e do km 227 ao km 231 - região de Piraí (RJ) - em razão do tráfego carregado de automóveis, de acordo com o concessionária NovaDutra. No sentido Rio-São Paulo, o tráfego estava congestionado do km 142 ao km 144, na altura de São José dos Campos.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, o tráfego é intenso no sentido São Paulo, com oito pistas liberadas no sentido capital e duas em direção ao litoral.

Na Rodovia Fernão Dias (que liga São Paulo a Belo Horizonte), o fluxo estava intenso no sentido São Paulo, de Atibaia (SP) até Guarulhos (Grande São Paulo), mas sem pontos de parada. A Autopista Fernão Dias, concessionária do Grupo OHL Brasil que administra a rodovia, registrava lentidão do km 30 ao km 35, na região de Atibaia. O motivo também é o excesso de veículos.

Na Rodovia Régis Bittencourt (que liga São Paulo a Curitiba), o trânsito de veículos era intenso, mas sem congestionamentos, conforme a Autopista Régis Bittencourt, concessionária do Grupo OHL Brasil que administra o trecho.

A Rodovia Ayrton Senna (que liga o Vale do Paraíba à capital paulista) tinha dois pontos de congestionamento próximos a praças de pedágio, entre o km 32 e km 36 e entre o km 92 e o km 95. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (no litoral sul do Estado de São Paulo), a lentidão vai do km 296 ao km 292.