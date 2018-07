Rodovias de SP apresentam movimento tranquilo

As rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e os Sistemas Castello Branco-Raposo Tavare, Anhanguera-Bandeirantes e Anchieta-Imigrantes registravam tráfego normal, sem pontos de lentidão. Na rodovia Imigrantes, a Ecovias - concessionária que administra o trecho - informa que ainda restam 19 mil veículos para retornar à capital.

Na subida do litoral para a cidade de São Paulo, as rodovias Rio-Santos e Tamoios também apresentavam trânsito tranquilo, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Aeroportos

Os principais aeroportos do país também operam dentro da normalidade e com poucos registros de atrasos ou cancelamentos hoje. Na média nacional, foram registrados atrasos em 11,3% dos voos (o que representa 65 voos) e 4,2% foram cancelados (24 voos), de um total de 577 voos desde o começo do dia até as 11 horas. No momento, 28 voos estavam atrasados (4,9% do total) em todo o País.