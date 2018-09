Rodovias de SP apresentam tráfego normal As rodovias que ligam a capital paulista ao interior e litoral do Estado apresentavam tráfego normal, por volta das 14h30 deste sábado, 15, feriado de Proclamação da República. O último acidente grave registrado ocorreu na altura do km 50 da Anhangüera, em Jundiaí, no início da tarde. Um veículo capotou, deixando uma pessoa morta e outra ferida - encaminhada ao Hospital São Vicente. Nesta tarde, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7 por 3, no qual as duas pistas da Anchieta e a Sul da Imigrantes dão acesso à região da Baixada Santista e a norte da Imigrantes é usada por quem segue para a capital. Da zero às 14 horas deste sábado, cerca de 120 mil veículos atravessaram o sistema rumo ao litoral.