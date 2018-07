Rodovias de SP começam a ficar congestionadas

No litoral norte do Estado, a Rodovia dos Tamoios registrava lentidão entre os km 47 e 37 e entre os km 83 e 74, no sentido São José dos Campos. Na Mogi-Bertioga, os motoristas encontravam tráfego carregado entre os km 98 e 92, no trecho de serra. A Oswaldo Cruz tinha lentidão entre os km 94 e 79.

O tráfego estava lento no trecho de semáforos, do km 70 ao 67, sentido litoral, pela Rodovia dos Imigrantes, devido ao excesso de veículos. A Rodovia Padre Manoel Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni também estavam com fluxo intenso de veículos.

Na última hora, 1.288 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 7.511 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira, até o momento foi registrada a passagem de 503 mil veículos sentido litoral e 324 mil no sentido São Paulo.

Interior

O sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentava tráfego normal nos dois sentidos, assim como as rodovia Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Raposo Tavares e o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

No sistema Castelo Branco, o sentido São Paulo registrava congestionamento em vários trechos da pista expressa, entre os km 61 e 56, em Itu, km 32 e 30, 39 e 40, e km 46 e 53, na região metropolitana.