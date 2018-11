Rodovias de SP começam feriado com tráfego tranquilo A movimentação de veículos nas rodovias que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral do Estado esteve tranquila durante a madrugada e o início da manhã de hoje, feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalho, segundo informações das polícias rodoviárias estadual e federal. O tráfego fluía normalmente por volta das 7h30, sem pontos de lentidão, nas rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Castello Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes.