Rodovias de SP continuam com tráfego tranquilo As principais rodovias do Estado de São Paulo seguem com tráfego tranquilo ao final manhã deste domingo, segundo informações das concessionárias. A rodovia dos Imigrantes chegou a registrar lentidão entre os quilômetros 40 e 43, por volta das 11 horas, no sentido do litoral paulista, mas segundo a Ecovias, a situação foi normalizada.