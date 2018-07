Rodovias de SP que levam ao litoral têm tráfego lento

Na Imigrantes, há tráfego lento do km 27 ao km 43, por excesso de veículos. Na Anchieta, um acidente interdita a faixa da direita da rodovia no sentido litoral, provocando lentidão do km 46 ao km 50. Na Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, há dificuldades entre o km 270 e o km 268, também por excesso de veículos, de acordo com a Ecovias.

A operação descida está em vigor desde as 8h20. O Sistema Anchieta Imigrantes opera em esquema 7×3, em que a descida da Serra do Mar é feita pelas duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes, com três faixas. Para a subida da serra, o motorista utiliza somente a pista norte da Imigrantes.

Na rodovia Carvalho Pinto, há lentidão do km 126 ao km 130 - região de Taubaté -, acesso à rodovia Dutra, por excesso de veículos, segundo a Ecopistas. A Dutra, por sua vez, apresenta oito pontos de lentidão no sentido Rio de Janeiro, todos com cerca de dois quilômetros.

A Rodovia Ayrton Senna apresenta boas condições de tráfego nos dois sentidos.

No sentido interior, o tráfego é normal na Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco, conforme as concessionárias que operam as rodovias. Já a Régis Bittencourt, sentido Curitiba, apresenta lentidão do km 337 ao km 343, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu.