Rodovias de SP registram 3 acidentes e 6 mortos hoje Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas em acidentes que ocorreram neste sábado em três rodovias do interior de São Paulo. Um caminhão bateu de frente com um micro-ônibus que transportava trabalhadores rurais na Rodovia BR 153, próximo a região de Marília, logo cedo, às 6h40. Três dos quatro passageiros morreram na hora, os outros foram levados ao hospital com ferimentos graves.