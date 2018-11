Rodovias de SP registram lentidão na chegada a SP

A Rodovia Castelo Branco tem trânsito lento, sentido São Paulo, devido a um acidente envolvendo duas motos e um carro na pista local, na região de Osasco. A colisão aconteceu às 18h20 e a faixa quatro ficou bloqueada por alguns minutos para a retirada dos veículos da via. Por volta das 19h30, a rodovia ainda tinha morosidade entre os quilômetros 23 e 20.

A Rodovia Presidente Dutra registrava lentidão, sentido capital paulista, do quilômetro 216 e 221, devido ao excesso de veículos, na região de Guarulhos, na pista lateral, e do quilômetro 144 ao 147, em São José dos Campos. No sentido Rio, existia congestionamento entre os quilômetros 224 e 217, na pista expressa, e entre os quilômetros 230 e 223, na pista lateral, ambos em Guarulhos.

De acordo com a concessionária Ecovias, o motorista que trafega pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) enfrenta fluxo intenso de veículos devido a um ponto de alagamento dentro da cidade de Santos. A Rodovia dos Imigrantes tinha lentidão, na chegada a Santos, do quilômetro 32 ao 65, e a Via Anchieta registrava morosidade do quilômetro 57 ao 65.