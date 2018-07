Rodovias de SP registram pontos de congestionamento

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h15, o movimento de veículos estava intenso no sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt, mas sem pontos de parada. Segundo a concessionária que administra a rodovia, havia lentidão especialmente na região da Serra do Cafezal. O tráfego estava intenso também na Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, principalmente na região de Atibaia.

Na Rodovia Presidente Dutra, os motoristas encontravam congestionamento na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 230 e 223, e, na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 223 ao 219. Em Jacareí, a lentidão estava entre os quilômetros 162 e 155, no mesmo sentido.

Para quem seguia para o interior de São Paulo, o movimento era intenso na Rodovia Castelo Branco, que registrava lentidão na pista expressa do quilômetro 16 ao 24. No sentido São Paulo, o congestionamento se concentrava entre os quilômetros 32 e 28.

A Rodovia Anhanguera, sentido interior, registrava congestionamento do quilômetro 53 ao 61, região de Jundiaí, e do quilômetro 103 ao 107, região de Campinas. Na Bandeirantes, havia congestionamento entre os quilômetros 85 e 89, região de Campinas.

A Rodovia Ayrton Senna tinha tráfego intenso, com pontos de parada, do quilômetro 11 ao 18, no sentido interior. No sentido São Paulo, havia lentidão do quilômetro 24 ao 19 por causa do excesso de veículos.

Quem viajava com destino a Campos do Jordão também encontrava tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Peixoto, especialmente na chegada à cidade.

No sentido litoral, a Rodovia Anchieta tinha lentidão do quilômetro 61 ao 65, na chegada a Santos. A Cônego Domênico Rangoni também estava complicada, com lentidão do quilômetro 262 ao 270. A Rio-Santos estava com trânsito complicado na região da Riviera de São Lourenço e a Rodovia dos Tamoios tinha tráfego intenso.