Rodovias de SP têm obras programadas para o feriado

Entre as 20 horas de sexta-feira e o meio-dia de sábado, 16, serão bloqueadas as faixas 2 e 3 da rodovia, no quilômetro 24,8 em Barueri, para obras na Ponte Guilherme de Almeida. O motorista será direcionado para a faixa 1, enquanto a 4 ficará exclusiva para aqueles que entrarem na rodovia pela alça de acesso de Barueri. A concessionária anunciou que a interdição ocorre fora dos horários de pico da rodovia durante o feriado.

Na Rodovia dos Bandeirantes, as obras de construção de quinta faixa entre os quilômetros 16 e 17, sentido capital, não serão suspensas e podem exigir a interdição das faixas 1 e 4 em alguns trechos. As obras de terceiras faixas e marginais na Rodovia Anhanguera também prosseguirão no feriado, mas são realizadas fora das faixas de rodagem. Na rodovia D. Pedro I e outras do mesmo sistema, as obras serão suspensas na sexta-feira e retomadas na segunda-feira, 18.

Na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do País, a partir do meio-dia desta quinta-feira, 14, serão realizadas operações de faixas reversíveis e liberação de acostamento no trecho da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, de acordo com o volume de tráfego. A via também é usada como acesso ao litoral sul do Estado. No trecho paulista, 5 pontes estão parcialmente interditadas para obras - 2 em Registro, 1 em Jacupiranga e outras 2 em Cajati. Nessas pontes, o tráfego fluirá por meia pista e pode haver congestionamento. Na Rodovia Raposo Tavares, região de Sorocaba, o trecho entre Capela do Alto e Alambari está em obras de duplicação e há pontos em que não é possível o uso do acostamento.