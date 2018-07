Rodovias de SP têm pontos de lentidão nesta quarta As rodovias de São Paulo apresentavam no fim da manhã desta quarta-feira (13) pontos de lentidão no retorno do feriado prolongado de carnaval devido ao tráfego intenso de automóveis. No retorno de Minas Gerais à capital, pela rodovia Fernão Dias, havia pontos de retenção entre os quilômetros 55,5 e 58, na região de Mairiporã. No sentido inverso, o tráfego fluía normalmente.