Rodovias de SP têm tráfego normal

As rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, e os Sistemas Castello Branco-Raposo Tavares e Anhanguera-Bandeirantes apresentavam tráfego normal, sem pontos de lentidão. A previsão é a de que a partir da tarde a movimentação aumente.

Na subida do litoral para a Capital, apenas as rodovias Rio-Santos e Tamoios apresentavam trânsito intenso, sem pontos de paradas, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). As rodovias Anchieta e Imigrantes estavam com trânsito normal.