Rodovias de SP têm tráfego normal durante feriado

As rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao interior e ao litoral do Estado apresentavam tráfego normal no início da manhã desta quarta-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. O último acidente grave ocorreu por volta das 7 horas na Tamoios, em Caraguatatuba, no litoral norte. Um caminhão carregado com madeira tombou na altura do quilômetro 77. Segundo a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), ninguém ficou ferido. Uma faixa da via foi interditada no trecho, mas a medida não causava congestionamento. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas estradas dão acesso à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital paulista. Estima-se que até 95 mil veículos usem o sistema para ir ao litoral neste feriado.