Rodovias de SP têm trânsito normal na volta do feriado

Para quem voltava do interior do Estado, havia lentidão na Rodovia Raposo Tavares, onde uma queda de moto interditava uma faixa na altura do km 16, por volta das 8 horas. O excesso de veículos provocava congestionamento entre os km 22 e km 10, na chegada a São Paulo.

Uma queda de barreira que interditou totalmente o trecho no km 115 da Rodovia Rio-Santos, na região da Praia das Cigarras, em São Sebastião, obrigava os motoristas a usarem outras rodovias, como a dos Tamoios e a Mogi-Bertioga, para retornar à capital paulista. Uma faixa de rolamento foi liberada e o tráfego fluía com o sistema Pare e Siga.

Na Rodovia Ayrton Senna, havia lentidão entre o km 31 e o km 19 e entre o km 14 e o km 11, já na chegada à Marginal do Tietê. A Rodovia dos Bandeirantes estava com sete quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, e a Anhanguera registrava lentidão entre os km 12 e km 11.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego estava intenso, mas fluindo, nas Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt. O trecho no km 221 da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, sentido São Paulo, estava com 10 quilômetros de congestionamento por conta do excesso de veículos e da chuva que atinge a região.