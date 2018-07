Rodovias do litoral de SP apresentam tráfego ruim A maioria das estradas do litoral paulista apresentava tráfego ruim no início desta tarde. Quatro delas reuniam pontos de lentidão. Já nas rodovias que ligam a capital ao interior de São Paulo, a circulação era normal. A previsão é de que o movimento se torne intenso na Castelo Branco e na Raposo Tavares a partir das 14 horas e na Anhangüera e na Bandeirantes, depois das 17 horas. Nas vias federais, o fluxo deverá aumentar as 16 horas. O excesso de veículos congestionava a pista norte da Imigrantes entre os km 48 e 55, no trecho de serra, e do km 70 ao 62, na região de semáforos de São Vicente. Quem seguia pela Cônego Domênico Rangoni enfrentava 4 km de morosidade na saída do Guarujá. Desde ontem, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 por 8, no qual as pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e sul desta última, à Baixada Santista. Entre segunda e o meio-dia de hoje, 4, 530 mil veículos atravessaram o Sistema Anchieta-Imigrantes no sentido São Paulo. O saldo é superior ao 492 mil veículos que utilizaram o sistema para ir ao litoral durante o feriado prolongado de ano-novo. Na avaliação da Ecovias, a diferença corresponde aos cerca de 130 mil veículos que desceram para o litoral no Natal e estão retornando apenas agora. Nesta tarde, a SP-55 registrava lentidão entre os km 214 e 207, em São Vicente, e do km 292 ao 298, na Praia Grande. Na Tamoios, a fila de engarrafamento estendia-se do km 94 ao 84, em Caraguatatuba. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o fluxo também era intenso na Mogi-Bertioga e na Oswaldo Cruz. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.