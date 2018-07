Rodovias do Litoral Norte paulista têm lentidão Turistas que passam o fim de semana no litoral norte de São Paulo enfrentam no final da manhã deste sábado (25) intenso tráfego de veículos na Rodovia Rio-Santos, principalmente no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba. Para percorrer os 50 quilômetros que separam as duas cidades, os motoristas enfrentam 2h30, trecho que normalmente é feito em 50 minutos.