Rodovias em SP estão com tráfego normal nesta manhã

A única exceção é a Rodovia dos Bandeirantes, onde um acidente provoca congestionamento entre os quilômetros 30 e 31, na região de Campo Limpo, sentido interior. A concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia, ainda não tem informações sobre o acidente. A Rodovia Anhanguera tem tráfego normal.

De acordo com informações da Autoban, da zero hora até as 16 horas de quarta-feira trafegaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 110,1 mil veículos. Foram registrados 26 acidentes, com oito feridos e duas mortes.

A situação está tranquila também nos sistemas Castelo Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes, assim como o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Nas rodovias litorâneas, como Mogi-Bertioga, Tamoios, Oswaldo Cruz e Rio-Santos, o fluxo de veículos estava normal às 7h30. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) alertava os motoristas sobre a chuva.

Na Rodovia Presidente Dutra, a curiosidade dos motoristas provocava lentidão por aproximação na altura do km 162, sentido Rio, na região de Jacareí. Por volta das 4h30, o corpo do ciclista Vicente de Oliveira, de 59 anos, foi encontrado no acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele pode ter sido atropelado e o motorista do veículo fugiu. Fernão Dias e Régis Bittencourt estava com tráfego fluindo bem.