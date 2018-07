Rodovias em SP registram congestionamento hoje

A Via Anchieta tem lentidão no sentido litoral, do km 54 ao 55, no acesso à Rodovia do Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. O SAI opera 7x3 (Operação Descida) desde as 11 horas, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

A Rodovia Ayrton Senna tem engarrafamento no sentido interior do km 11 ao km 24, entre São Paulo e Guarulhos. A Rodovia dos Bandeirantes tem trânsito intenso do km 21 ao 32, na pista expressa na região de Caieiras, sentido interior. A Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no sentido capital do km 13 ao 14, em Osasco. No sentido interior, a rodovia apresenta fluxo intenso do km 16 ao 24, na pista expressa.

Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 342 ao 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 311 e o 312, na região de São Lourenço da Serra, devido a obras de alargamento da ponte que restringem o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão na tarde de hoje.

Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista encontra morosidade no sentido Rio de Janeiro, entre o km 231 e o 227, na pista marginal, em São Paulo. No sentido capital paulista, a via tem lentidão do km 68 ao 70, em Aparecida, em razão de obras na pista.