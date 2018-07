Rodovias em SP seguem interditadas devido às chuvas A chuva que atingiu São Paulo entre a noite de sábado e a madrugada de hoje causou vários transtornos aos motoristas que trafegavam por algumas rodovias, principalmente as litorâneas. Na rodovia SP-55, conhecida como Padre Manuel da Nóbrega, na região de Peruíbe, no litoral sul do Estado, a queda de uma barreira nas pistas dos dois sentidos causou a interdição da via, segundo informações da polícia rodoviária. Outra rodovia interditada devido à queda de barreira é a Oswaldo Cruz, na altura do quilômetro 23. De acordo com a PRE, a terra ocupou a faixa adicional da estrada, mas não atrapalha o fluxo de veículos. Já a rodovia SP-222, na altura do quilômetro 88, na região de Iguape, um alagamento causou a interdição das duas pistas da estrada, assim como na rodovia SP-193, em Jacupiranga, próximo a Registro, no Vale do Ribeira. Ninguém ficou ferido e ainda não há previsão de liberação das pistas, segundo a polícia rodoviária.