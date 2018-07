Rodovias em SP têm pontos de lentidão

As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo começam a registrar pontos de lentidão depois de um domingo de Páscoa tranquilo. O trânsito lento se deve, principalmente, ao excesso de veículos que voltam para a capital, segundo as concessionárias que administram as rodovias.

Na rodovia Castello Branco, há lentidão em dois pontos da pista expressa sentido capital. Um acidente, em Itu, deixa o trânsito lento entre os quilômetros 78 e 75. Em Araçariguama, a lentidão vai do quilômetro 55 ao 52. O tráfego também é intenso entre os quilômetros 62 e 58 da rodovia dos Bandeirantes, na altura de Jundiaí, no sentido capital.

Quem vem de Cubatão para São Paulo enfrenta 11 quilômetros de lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre o 292 e o 281. Na Via Dutra, o tráfego está lento na pista expressa sentido Rio, na altura do quilômetro 110, em Taubaté. Segundo a concessionária que administra a via, o motivo é o excesso de veículos.

Na pista norte da Imigrantes , em direção à capital, o trânsito é intenso no trecho de serra. A Operação Subida já teve início no Sistema Anchieta-Imigrantes. A subida da serra é feita pelas duas pistas da Imigrantes e também pela pista norte da via Anchieta. Para descer para o litoral, é possível apenas pela pista sul da Anchieta.