Rodovias em SP têm tráfego intenso na tarde de hoje

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito é moroso em direção à capital, pela pista norte da rodovia dos Imigrantes, entre os km 59 e 52, devido ao excesso de veículos. Há engarrafamento na pista marginal sul da via Anchieta, no acesso ao Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, entre os km 27 e 28. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega o trânsito está ruim entre os km 280 e 276, no sentido São Paulo.

O motorista que utiliza a Rodovia dos Bandeirantes encontra lentidão no sentido capital, na região de Jundiaí. A Rodovia Anhanguera apresenta tráfego normal de veículos. A Rodovia Castello Branco tem fluxo carregado entre os km 62 e 58, sentido São Paulo. A Raposo Tavares tem boa condição para o usuário seguir viagem.

A Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada, tanto na pista norte, sentido Belo Horizonte, quando na sul, sentido São Paulo. Há fluxo bom para veículos no corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há chuva em diversos pontos do corredor.

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, tem tráfego intenso, com interdição na região de Itapecerica, no sentido São Paulo, com início no km 286 e termino no km 279, desde as 14 horas, devido a um alagamento.