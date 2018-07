Rodovias em SP têm tráfego normal nesta manhã As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo apresentam movimento tranquilo na manhã deste domingo, sem o registro de ocorrências graves e tráfego normal, de acordo com as polícias Rodoviárias Federal e Estadual e as concessionárias que administram as estradas. Por volta das 11 horas, os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes, Castello Branco-Raposo Tavares verificavam movimento normal, sem ocorrências relevantes, assim como as rodovias Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Fernão Dias.