Rodovias estão bloqueadas no PR por causa da chuva A rodovia BR-376/PR permanecia totalmente bloqueada as 10 horas deste sábado, 12, no km 668, na região de Guaratuba, Paraná, após uma queda de barreira ocorrida ontem. Os motoristas que saem de Santa Catarina com destino ao Paraná e estão na BR-101/SC podem sair da rodovia no km 113, em Itajaí, acessar a BR-470/SC, passando por Blumenau, Ibirama e Rio do Sul, até a cidade de São Cristóvão do Sul, e pegar a BR-116 até Curitiba. Quem estiver em Curitiba e precisa viajar para Santa Catarina pode fazer o caminho inverso: seguir pela BR-116 até o km 84, em São Cristóvão do Sul, acessar a BR-470/SC e chegar à BR-101/SC por Itajaí, no km 113.