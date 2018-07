De acordo com o boletim, foram registrados 439 acidentes, que causaram ferimentos em 223 passageiros neste feriado. Segundo a PRF, em igual período do ano passado, foram registrados 372 acidentes, com 220 feridos e 16 mortos.

Lei seca - Segundo a PRF, durante blitz de Lei Seca, foram realizados 1.851 testes, resultando em 40 autuações e 17 prisões.