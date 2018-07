Rodovias federais de MG registram 19 mortes no feriado

De acordo com o boletim, a Operação Semana Santa, desencadeada entre a quinta-feira, 5, e o domingo, 8, registrou 349 acidentes, com 262 feridos e 19 mortes. Em 2011, aconteceram 464 acidentes, com 328 feridos e 21 mortes.

Quatro das mortes aconteceram em um só acidente, na Rodovia BR-040, que envolveu quatro automóveis em uma colisão lateral, informou o balanço divulgado. Conforme informações da Polícia Rodoviária, durante a operação, 2.511 condutores foram autuados nas estradas por diversas infrações.