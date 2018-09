Rodovias federais de SC ainda estão interditadas

O trânsito estava interditado no km 134,5 da Rodovia BR-470, em Lontras, próximo ao Posto da PRF de Rio do Sul, e Agronômica nos kms 149,7 - trevo de Laurentino, e km 153 - localidade de Mosquitinho, devido à água sobre a pista. Já no trecho da mesma rodovia, entre a BR-101 até Rio do Sul, o tráfego estava liberado precariamente. Em alguns pontos da via ainda existe pequena lâmina de água sobre a pista.

Na Rodovia BR-280, em Corupá, nos kms 93 a 94, o trânsito estava interditado, devido à queda de barreira. A liberação da via está prevista para amanhã.

Na BR-116, em Lages, no km 249, o trânsito estava fluindo alternadamente entre os sentidos, devido a problemas na pista. Já as rodovias BR-101 e BR-282 estavam com trânsito sem interrupções em toda a sua extensão.