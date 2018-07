Rodovias federais de SP têm 2 mortes durante a Páscoa

Na Operação Semana Santa, que vigorou entre zero hora da quinta-feira, 5, e zero hora desta segunda-feira, foram registrados 179 acidentes, com 66 feridos e dois mortos, informou o boletim.

As duas mortes no feriado aconteceram na Rodovia Presidente Dutra. Uma delas foi a de um ciclista na região de Jacareí (a 82 quilômetros da capital paulista) e a outra a de um motociclista em Aparecida (a 173 quilômetros de São Paulo).

Neste ano, a operação contou com um dia a menos que no ano passado, mas com uma redução expressiva no número de acidentes, mortes e feridos, de acordo com o relatório. Em 2011, seis pessoas morreram em 238 acidentes, que deixaram 130 feridos.

Durante a operação, 4.247 veículos foram fiscalizados e 27 carteiras de habilitação foram recolhidas por irregularidades. Entre as 1.630 pessoas que sopraram os bafômetros em todo o estado, 31 foram autuadas e 10 foram presas em flagrante por dirigirem embriagadas.