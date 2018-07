Rodovias federais em SP registram 7 mortes no Natal A Polícia Rodoviária Federal em São Paulo registrou sete mortes durante o feriado de Natal, entre os dias 20 e 28, nas rodovias federais que cortam o Estado. Segundo o balanço divulgado hoje, ocorreram 309 acidentes, deixando 147 pessoas feridas. O acidente mais grave, segundo a PRF, aconteceu na Rodovia Fernão Dias, quando um carro capotou na altura do km 27, região de Bragança Paulista. Os três jovens, de idades entre 20 e 23 anos, foram arremessados para fora do carro e morreram na hora.