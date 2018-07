Rodovias Imigrantes e Dutra têm trechos de lentidão A Rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão entre os quilômetros 11 e 16, no sentido de São Paulo, devido a um bloqueio na altura do quilômetro 16, segundo a concessionária Ecovias. A passagem foi interditada por volta das 7h15 de hoje para a retirada de uma passarela de pedestres atingida por uma carreta ontem à noite, perto do Viaduto Aliomar Baleeiro. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a passarela é removida por um guindaste, mas não há previsão de quando a passagem será liberada. Na Rodovia Presidente Dutra há um trecho de lentidão na altura do quilômetro 227, no trecho entre Resende e Paracambi, devido a obras de recuperação do pavimento. Segundo a concessionária Nova Dutra, os veículos são obrigados a trafegar em mão dupla na pista por sete quilômetros, em um trecho de descida. Nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, administradas pela ViaOeste, o trânsito flui sem lentidão, assim como no sistema Anhangüera-Bandeirantes.