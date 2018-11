Rodovias litorâneas com tráfego intenso na volta à SP

Nas rodovias do litoral norte, os motoristas enfrentavam tráfego intenso na Rodovia Rio-Santos, nos dois sentidos entre os kms 175 e 221, dos Tamoios, que estava com pontos de paradas entre os kms 40 e 37, Mogi-Bertioga, entre os kms 98 e 84, e na Oswaldo Cruz, com lentidão no trecho de serra.

Já no litoral sul, uma faixa da pista norte da Rodovia dos Imigrantes, que havia sido interditada por conta de acidente no km 48, foi liberada. Ainda havia lentidão por reflexo do km 55 até o km 48 sentido São Paulo.

A outra pista da Imigrantes, que também opera no sentido Capital, apresentava tráfego intenso, mas fluindo bem. A subida de serra pode ser feita também pela Anchieta, com boas condições de tráfego. No outro sentido da Anchieta, lentidão entre os kms 26 e 19, no acesso ao Riacho Grande.

O motorista que saía do Guarujá enfrentava oito quilômetros de tráfego lento no início da viagem, até o km 248 (entroncamento com a Rio-Santos), e do km 262 ao 270, no entroncamento com a Via Anchieta. Na saída da Praia Grande, também há lentidão tanto pela Imigrantes, do 70 ao 65, quanto pela Padre Manoel da Nóbrega, do km 292 ao 288, sentido São Paulo.

Já nas rodovias que ligam São Paulo ao interior, como o sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Anhanguera, o tráfego estava normal, sem pontos de lentidão.

Um acidente, na Rodovia dos Bandeirantes, interditava uma faixa de rolamento, na pista sentido São Paulo, em Jundiaí, provocando dois quilômetros de lentidão. Dois carros bateram na altura do km 25 por volta das 16h30 e um deles capotou. Ainda não há informação sobre quantos ficaram feridos.