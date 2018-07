Rodovias litorâneas de SP têm tráfego intenso

Na Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, o motorista encontra morosidade do km 292 ao km 289, devido excesso de veículos em Praia Grande. Às 8h20, a Via Anchieta e a Imigrantes também tinham trânsito intenso, mas com boa fluidez, no sentido capital.

As rodovias Tamoios e Mogi-Bertioga têm movimento intenso, mas sem pontos de parada. A Rodovia Oswaldo Cruz registra lentidão na altura do km 88, em Ubatuba. Na Rio-Santos, havia tráfego carregado, sentido capital, do km 304 até o km 292, em Praia Grande.