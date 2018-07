Rodovias litorâneas de SP têm tráfego intenso Os motoristas que viajavam para a capital paulista encontravam tráfego intenso, mas sem pontos de paradas, nas principais rodovias litorâneas na tarde de hoje. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o tráfego estava intenso no sentido São Paulo das Rodovias dos Tamoios, Mogi-Bertioga e no trevo da Riviera de São Lourenço. A situação era a mesma na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na saída de Campos do Jordão em direção a Taubaté, no Vale do Paraíba.