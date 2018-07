Rodovias para interior de SP têm tráfego intenso

No sistema Anhanguera Bandeirantes, há lentidão na Bandeirantes entre os km 64 e km 52, na região de Jundiaí, no sentido São Paulo. No sentido oposto, o trânsito flui normalmente nas duas rodovias.

Já na rodovia Régis Bitencourt, há lentidão no sentido Curitiba nos trechos entre os km 339 e km 345, e do km 347 ao km 348, ambos na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. No sentido oposto, o trânsito está normal.

Na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, há um trecho de retenção no sentido Belo Horizonte, entre os km 885 e km 877 - já no Estado de Minas - que, de acordo com a concessionária que administra a estrada, é reflexo do tombamento de uma carreta. No sentido São Paulo, o trânsito flui normalmente.

Na Nova Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito está intenso no sentido São Paulo entre os km 174 km 177, já no Estado do Rio. No sentido da capital carioca, o trânsito está normal.

Quem desce para o litoral não encontra trechos de lentidão nas estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, não há pontos de lentidão entre a capital e o litoral. No Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, que liga São Paulo ao litoral norte, não há pontos de lentidão.