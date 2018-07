Rodovias para o litoral ainda têm congestionamentos

A Rodovia dos Imigrantes, que ontem chegou a registrar cerca de 50 quilômetros de lentidão, agora à tarde ainda tinha 13 quilômetros de trânsito carregado. O motorista encontrava lentidão entre os quilômetros 40 e 53 e entre 62 e 65, na região entre Cubatão e São Vicente.

A Rodovia Anchieta também apresentava tráfego lento, entre os quilômetros 23 e 29, na pista marginal, na região de São Bernardo do Campo. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega estava com trânsito complicado na direção da Praia Grande entre os quilômetros 286 e 292.

No litoral norte, a Rodovia Mogi-Bertioga estava congestionada no sentido Bertioga entre os quilômetros 56 e 64 e no trecho de serra. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o tráfego das rodovias Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro estava normal.

Interior

Já os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares apresentavam tráfego normal nos dois sentidos, assim como as Rodovia Presidente Dutra e Régis Bittencourt e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Rodovia Fernão Dias estava com quatro quilômetros de lentidão entre Mairiporã e Atibaia, sentido Minas, devido ao excesso de veículos.