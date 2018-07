Rodovias para o litoral de SP têm tráfego leve Os motoristas que pretendem descer ao litoral de São Paulo na manhã deste domingo devem encontrar pouco tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária Ecovias, entre 6h e 7h cerca de 700 veículos utilizavam as rodovias no sentido da Baixada Santista. O número é considerado baixo pela empresa.