Rodovias para o litoral de SP têm trânsito tranquilo

Texto atualizado às 13h35.

SÃO PAULO - O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) já apresentava trânsito normal às 13h25 deste sábado, 8, em qualquer dos dois sentidos, de acordo com o site de monitoramento da Ecovias. O motorista encontra a estrada livre, sem pontos de parada ou tráfego lento na Anchieta, na Imigrantes e também na rodovia Cônego Domênico Rangoni. As vias da Anchieta-Imigrantes operam no sistema 7x3, com sete pistas no sentido litoral e três em direção à capital paulista.

No mesmo horário o trânsito era normal nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que ligam São Paulo ao interior do Estado, informou o site da CCR AutoBAn, concessionária que administra as duas estradas. A mesma situação era verificada no sistema Castelo Branco-Raposo Tavares. O trânsito é tranquilo em qualquer um dos sentidos.