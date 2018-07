Rodovias paulista já apresentam tráfego intenso

Na Rodovia Ayrton Senna há lentidão no sentido São Paulo do km 24 ao 20 e do km 35 ao 32, na região do pedágio de Itaquá.

Na Dutra, há congestionamento do km 204 ao 208, sentido São Paulo, e do 219 ao 220, sentido Rio de Janeiro.

Na Castelo Branco, o tráfego é lento por excesso de veículo do km 36 ao 31, sentido capital. Na Raposo Tavares, também sentido São Paulo, um acidente interditava a faixa da esquerda na altura do km 25.

Na Rodovia Anhanguera, o trânsito estava complicado no sentido São Paulo, do km 61 ao 58. Na Bandeirantes, a lentidão era no sentido interior, do km 58 ao 64 e do km 24 ao 27.