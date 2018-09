Rodovias paulistas já tem transito intenso

De acordo com a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, desde as 12 horas, está funcionando a Operação Subida 2X8, na qual apenas a pista sul da Anchieta é direcionada ao litoral. Entre 13 horas e 14 horas de hoje, 3.820 veículos subiram a serra rumo à capital paulista. Na direção contrária, a concessionária registrou o tráfego de 1.285 carros. Desde a 0h de sexta-feira (8), quando teve início a contagem do feriado, 271 mil veículos viajaram em direção à Baixada Santista. Destes, 220 mil já retornaram, restando 51 mil carros no litoral.