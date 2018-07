Rodovias paulistas registram lentidão nesta manhã

Às 7 horas, a Rodovia do Imigrantes tinha lentidão do quilômetro 24 ao 32, e do quilômetro 35 ao 43, ambos os trechos na região das praças de pedágio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A via também tinha congestionamento entre os quilômetros 56 e 58, no acesso para a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Na Via Anchieta havia trânsito carregado, mas sem pontos de parada. Na Cônego Domenico Rangoni, o motorista encontrava lentidão do quilômetro 270 ao 268, em Cubatão, sentido Guarujá.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema de descida 7 x 3, com sete faixas para descida da serra e três para a subida. As pistas da Anchieta, mais a pista nova da Imigrantes operam no sentido litoral, enquanto a subida será feita somente pela pista norte da Imigrantes.

A Rodovia Presidente Dutra tinha morosidade do quilômetro 227 ao 230, sentido Rio de janeiro, em São Paulo. A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do quilômetro 25 ao 39, na região de Campo Limpo, e em Campinas, do quilômetro 87 ao 95, sentido Interior.