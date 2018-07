Rodovias paulistas têm tráfego carregado A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na subida para São Paulo no final da tarde deste domingo. De acordo com a Ecovias, as saídas da Praia Grande e do Guarujá apresentam trechos de trânsito intenso. O excesso de veículos também prejudica o tráfego na chegada ao planalto, na região do Rodoanel Mário Covas.