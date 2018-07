Rodovias paulistas têm tráfego tranquilo As condições de tráfego nas estradas que cortam o Estado de São Paulo hoje, Dia dos Pais, são boas. Com exceção da rodovia federal Presidente Dutra, que apresenta lentidão em trechos isolados próximos ao Rio de Janeiro, as demais rodovias não apresentam dificuldades. Na Dutra, a lentidão deve-se à interdição de faixas nos quilômetros 178 ao 179, no sentido São Paulo, por conta de obras de restauração da via. Com o dia ensolarado, a ampla visibilidade permite ao motorista trafegar sem riscos de acidentes pelas estradas do Estado.