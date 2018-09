Rodovias que cortam SP já têm pontos de lentidão

A Via Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 34 e 40, no sentido litoral, por causa do excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego bom. O SAI ainda opera em esquema 5x5, com a descida da serra feita pelas pistas sul da Anchieta e sul da Imigrantes. E subida pelas pistas norte da Imigrantes e norte da Anchieta.

Na Rodovia Presidente Dutra, o excesso de veículos causa morosidade de quatro quilômetros na altura do quilômetro 221, perto de Guarulhos, no sentido de São Paulo. No sentido do Rio de Janeiro, há dois quilômetros de lentidão na altura do quilômetro 220. Na chegada a São Paulo, o trânsito também fica parado por dois quilômetros na altura do quilômetro 231.

A Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento na pista expressa, no sentido interior, entre os quilômetros 20 e 29. No sentido capital da pista expressa, o trânsito fica lento entre os quilômetros 31 e 29. A pista marginal da rodovia apresenta morosidade entre os quilômetros 22 e 24, no sentido interior. No sentido capital, a situação é normal.

Nas estradas litorâneas há boas condições de tráfego e visibilidade. Na Raposo Tavares, as obras foram suspensas devido ao feriado. Há excesso de veículos na rodovia, mas sem pontos de parada. Na Rodovia dos Bandeirantes e na Fernão Dias, o trânsito é tranquilo nos dois sentidos.

Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego está normal no sentido de São Paulo. Já no sentido de Curitiba, o trânsito é intenso, com parada de dois quilômetros no trecho de Serra entre os quilômetros 334 e 336, em Juquitiba.