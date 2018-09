Rodovias que cortam SP têm lentidão e acidentes

Às 19h30 horas, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni tinha morosidade do km 268 ao 270, sentido Cubatão, enquanto, a Rodovia Anchieta registrava tráfego lento entre o km 14 e o 10, na chegada a São Paulo, por conta do excesso de veículos. Na chegada a Santos, a Anchieta tinha lentidão do km 64 ao 65.

A Rodovia Régis Bittencourt apresentava tráfego intenso no sentido de Curitiba, entre os kms 338 e 337 e entre os kms 349 e 352, na região de Miracatu.

Na Rodovia dos Bandeirantes o motorista enfrentava morosidade do km 28 ao 29 devido a um acidente no sentido interior, na região de Perus. Dois carros colidiram na via. Ninguém ficou ferido.

Na Via Anhanguera foram registrados nesta noite três acidentes, sendo dois no sentido interior. Segundo a concessionária Autoban, que administra a via, existia congestionamento entre os kms 140 e 144, em Limeira, sentido interior, devido a um acidente com cinco caminhões que deixou um ferido sem gravidade. A faixa da direita foi interditada. Um engavetamento envolvendo três carros, também no sentido interior, causava lentidão na Anhanguera do km 87 ao 82, em Campinas. A via registra ainda trânsito ruim, sentido São Paulo, entre os kms 107 e 110, após um acidente entre três carros e uma moto, na região de Sumaré. Uma pessoa ficou ferida.

A Rodovia Castelo Branco apresentava morosidade do km 13 ao 15, sentido interior, e do km 20 ao 14, ambos na pista expressa, em São Paulo. Na pista lateral, a via tinha trânsito complicado entre os kms 19 e 27.

Quem utilizava a Rodovia Raposo Tavares, por volta das 19h30, enfrentava congestionamento do km 95 ao 99, em Sorocaba, em direção ao interior.

A Rodovia Ayrton Senna tinha tráfego intenso, sentido São Paulo, entre os kms 24 e 19 e, em direção ao Rio, do km 12 ao 20.